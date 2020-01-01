Фоторедактор онлайн
Редактируйте ваши фото, используя стильные фотоэффектыРедактировать фото
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ОписаниеFotostars - это бесплатный онлайн фоторедактор, объединивший самые необходимые и максимально удобные функции редактирования фото.
Fotostars – это стильные и профессиональные фильтры, простая в использовании ретушь для безупречных селфи, коррекция цвета и резкости, кадрирование и обработка деталей.
Fotostars – это мгновенный фотошоп, креативная обработка и публикация ваших ярких моментов!
Возможности
Фотоэффекты Онлайн фоторедактор Fotostars включает в себя более полусотни профессиональных фотоэффектов и фильтров.
Настройка цвета Пятнадцать лучших инструментов цветокоррекции помогут вам добиться идеального результата без использования фотошопа.
Текст Легко и быстро добавляйте текст на фото, выбирая понравившиеся стили оформления.
Рамки Онлайн-фоторедактор Fotostars содержит более тридцати изящных рамок, способных превратить ваше фото в шедевр.
Ретушь Устраняйте недостатки кожи, делайте взгляд выразительным, а улыбку - белоснежной с помощью простых инструментов.
Обработка деталей С помощью онлайн фоторедактора Fotostars вы легко сможете сфокусировать внимание на самых важных деталях.
Инструменты Весь набор инструментов всегда под рукой: выравнивание, отражение, поворот, изменение размера и т.д.
Безопасность Фоторедактор Fotostars гарантирует полную конфиденциальность всех обрабатываемых изображений.
Создавай. Редактируй. Вдохновляй.Редактировать фото!